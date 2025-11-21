ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ୪ ନୂଆ ଶ୍ରମ କୋଡ୍‍ କ’ଣ ହେବ ଏହାର ଫାଇଦା ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବ ଘୋଷିତ ୪ ଶ୍ରମ କୋଡ୍କୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୯ଟି ପୁରୁଣା ଆଇନ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଏହି ୪ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ବା କୋଡ୍ ହେଉଛି: (୧) ମଜୁରୀ ସଂହିତା- ୨୦୧୯, (୨) ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା-୨୦୨୦ (୩) ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା-୨୦୨୦, ଏବଂ (୪)ବୃତ୍ତିଗତ ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂହିତା-୨୦୨୦। ଶ୍ରମ ନିୟମାବଳୀର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁନିଆ ସହିତ ଶ୍ରମ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି, ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଶ୍ରମିକ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ହେତୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଫାଇଦା ବାବଦରେ:
- ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବା ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ।
- ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା- ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଗିଗ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜ୍ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପିଏଫ୍, ଇଏସଆଇସି, ବୀମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ମିଳିବ।
- ୨୦୧୯ ମଜୁରୀ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପାଇବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ରହିବ।
- ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ଦେୟ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
- ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମୟୋଚିତ ପ୍ରତିରୋଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।
- ସମୟାନୁସାରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
- ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରାତିରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି , ମହିଳାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ ଚାକିରିରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
- ଇଏସଆଇସି କଭରେଜ୍ ଏବଂ ଲାଭଗୁଡ଼ିକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି - ୧୦ ରୁ କମ୍ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ, ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
- ଏକକ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଏକକ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଏକକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ । ସରଳୀକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ବୋଝ ହ୍ରାସ ହେବ।
