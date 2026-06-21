Add Zee Business As A Preferred Source
App

Yoga And Science: ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କୁହେ...ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କଣ ପଡ଼େ ପ୍ରଭାବ?

Yoga And Science: ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ଉନ୍ନତ କରେ: ଯୋଗ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ (ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ) ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 21, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:01 PM IST
Yoga And Science: ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କୁହେ...ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କଣ ପଡ଼େ ପ୍ରଭାବ?

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)–୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ..ଜୁନ୍ ୨୮ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଫର୍ମ ପୂ
Odisha news1 hr ago
2
Indian Navy1 hr ago
3
Yoga Day 20261 hr ago
4
Top 10 News Headlines1 hr ago
5
Odia News2 hrs ago