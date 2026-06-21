Yoga And Science: ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ, ଯୋଗ ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଜୈବିକ ଏବଂ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ଏବଂ UCLA ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଗବେଷଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ନିୟମିତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଚାପ, ମାନସିକ ବିକାର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯୋଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଲାଭଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା: ହ୍ରାସିତ ଚାପ ଏବଂ କର୍ଟିସୋଲ: ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ଟିସୋଲ ଭଳି ଚାପ ହରମୋନର ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର (ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ଆରାମଦାୟକ ଅଂଶ) ସକ୍ରିୟ ହୁଏ।
ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ଷମତା (ନ୍ୟୁରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି): କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନିୟମିତ ଯୋଗ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗ୍ରେ ମ୍ୟାଟରକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଆଲଜାଇମର ଭଳି ରୋଗର ବିପଦ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରେ।
ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ଉନ୍ନତ କରେ: ଯୋଗ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ (ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ) ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧିକାରୀ: ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ପ୍ରାଣାୟାମ) ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆସନ ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ କୋଷୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି: ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କୌଶଳ ଅନିଦ୍ରା ଦୂର କରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ: ଆପଣ କ'ଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା (ଯେପରିକି ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କିମ୍ବା ଚାପ) ପାଇଁ ଯୋଗର ଲାଭ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ କିଛି ଆସନ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ (ଯେପରିକି କପାଳଭାତି, ଅନୁଲୋମ-ବିଲୋମ) ସ୍ନାୟୁ ସ୍ତରରେ କିପରି କାମ କରେ?