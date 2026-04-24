Anti-Defection Law: ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଚାଲିଯିବ କି ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସାଂସଦ ପଦ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କୁହେ ଦଳବଦଳ ନିୟମ

Anti-Defection Law: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଭାଜନ ଦେଖାଦେଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଘବ ଚଢା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚଢା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ତମାମର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ସେ ଶେଷରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହାର ଉପନେତା ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ପରେ, ଚଢା ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଦଳ ଛାଡିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆପର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ, ଯଦି ଚଢା ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କି ନାହିଁ । ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଢାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବିଶେଷ...
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଘବ ଚଢା କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୦ ଜଣ ଆପ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ ପତ୍ର ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିଛୁ; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି।
୭ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଆପ୍ ଛାଡିଛନ୍ତି
ଆମ ବ୍ୟତୀତ, ହରଭଜନ ସିଂହ, ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା, ବିକ୍ରମ ସାହାଣୀ ଏବଂ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି। ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କେବଳ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା: ରାଜନୀତି ଛାଡି ଗତ ୧୫ ରୁ ୧୬ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କରିଥିବା ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, କିମ୍ବା ଆମର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଆପ ସଦସ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବୁ।
ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ କ’ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ?
ଭାରତରେ ୫୨ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି, ସମୟ ସହିତ, ରାଜନେତାମାନେ ଏଥିରୁ ଏକ ଉପାୟ ପାଇଛନ୍ତି। ୧୯୮୫ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦଳର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସମୟ ସହିତ, ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଏହି ଆଇନକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା।
ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ?
ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ଘୋଡା ବେପାରକୁ ରୋକିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଆଇନ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ଜନାଦେଶ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ରହିବ କି?
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଘବ ଚଢା, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP)ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଆପରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାଘବ ଚଢା, ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଆପ ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ, ବିଜେପିରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ରାଘବ ଚଢା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପ ସାଂସଦ ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ହରାଇବେ ନାହିଁ।
