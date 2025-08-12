BLA: ବଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିକୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2877020
Zee OdishaOdisha National-International

BLA: ବଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିକୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) ଏବଂ ଏହାର ଶାଖା ମାଜିଦ ବ୍ରିଗେଡକୁ ଏକ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ (FTO) ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୋମବାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:51 AM IST

Trending Photos

BLA: ବଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିକୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା

BLA: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) ଏବଂ ଏହାର ଶାଖା ମାଜିଦ ବ୍ରିଗେଡକୁ ଏକ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ (FTO) ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୋମବାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ସଙ୍କଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଲଢ଼େଇରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ହ୍ରାସ କରିବାର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ।' ୨୦୧୯ରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ BLAକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନୋନୀତ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ (SDGT) ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ୱେଟାରୁ ପେଶାୱର ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଡଜନେ ଡଜନେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

କେଉଁଠି ଏହି ବଲୁଚିସ୍ତାନ
ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ କେଉଁଠି? ପ୍ରକୃତରେ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଇରାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଏକ ଅସ୍ଥିର ସୀମା ଅଂଶୀଦାର କରେ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଆରବ ସାଗର ସହିତ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର ହେଉଛି କ୍ୱେଟା, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଦଶମ ବୃହତ ସହର।

ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଆର୍ମି କଣ
ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (BLA) ହେଉଛି ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ବାଲୁଚ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରିଆସୁଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ଏବଂ ସାମରିକ ଦମନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବରେ BLA ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 2000 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

bla
BLA: ବଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିକୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା
World Elephant Day
World Elephant Day: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ,ବାଲୁକା କଳାରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍
Indian Diplomats in Pakistan
ଭାତରେ ମାରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ: ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାଣି, ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କଲା ପାକିସ୍ତାନ
weather report
Weather Report: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆର୍ଲଟ ଜାରି
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
;