Pakistani Warship: ଭାରତର ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର !, ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଏହା ୫୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନାର ପିଏନଏସ ସୈଫ୍ ଏକ ଚୀନ୍ ନିର୍ମିତ ଏଫ-22ପି ଜୁଲଫିକର-ଶ୍ରେଣୀର କ

Pakistani Warship: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଏହା ୫୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନାର ପିଏନଏସ ସୈଫ୍ ଏକ ଚୀନ୍ ନିର୍ମିତ ଏଫ-22ପି ଜୁଲଫିକର-ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଫ୍ରିଗେଟ୍, ଚାରି ଦିନିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଏହା ସେହି ବାଂଲାଦେଶ ଯାହାକୁ ଭାରତ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନର ଦମନକାରୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଗଭୀର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି।

ବାଂଲାଦେଶ ନୌସେନା ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଜାହାଜର ଆଗମନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଜାତ ଆବାସ ରାଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାହାଜକୁ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ନୌସେନା କ୍ଷେତ୍ରର କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଜାହାଜଟି ବାଂଲାଦେଶୀ ଜଳସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ BNS ଶାଦିନୋଟା ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।

ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବିପରୀତରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଢାକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ପିଏନଏସ ସୈଫ୍ ଚୀନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, କାରଣ ଚୀନ୍ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଂଶୀଦାର ନୁହେଁ ବରଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ନୌସେନା ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର କରୁଛି।

ଏକ ମାସ ପୂର୍ବେ, ଆମେରିକା ନୌସେନାର ୟୁଏସଏସ ଫିଜଗେରାଲ୍ଡ ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୟୁଏସଏସ ଫିଜଗେରାଲ୍ଡ ଏକ ଆର୍ଲେ ବର୍କ-ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଧ୍ୱଂସକ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ଏହାର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ନୌସେନା କୂଟନୀତିର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ।

Prabhudatta Moharana

