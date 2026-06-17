Neet Exam: ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ କାହିଁକି ଖବରରେ? RE-NEET ବିବାଦ ଉଠାଇଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ‘ଟେଲିଗ୍ରାମ୍’ ବର୍ତ୍ତମାନ RE-NEET 2026 ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା, ନକଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି ଏବଂ ଠକେଇ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଆପ୍କୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
୨୦୧୩ ମସିହାରେ ପାଭେଲ ଓ ନିକୋଲାଇ ଦୁରୋଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଏକ କ୍ଲାଉଡ୍-ଭିତ୍ତିକ ମେସେଜିଂ ଆପ୍। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେଶ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ସୁବିଧା ଏହାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି।
RE-NEET 2026 ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେତେକ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଯଦିଓ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ସାଇବର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଲଗାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ଓ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଏପଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପାଭେଲ ଦୁରୋଭ ଏହି କଟକଣାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। RE-NEET ବିବାଦ ପୁଣିଥରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାଇବର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।