Add Zee Business As A Preferred Source
App

Neet Exam: ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ କାହିଁକି ଖବରରେ? RE-NEET ବିବାଦ ଉଠାଇଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ

Neet Exam: ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ‘ଟେଲିଗ୍ରାମ୍’ ବର୍ତ୍ତମାନ RE-NEET 2026 ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା, ନକଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି ଏବଂ ଠକେଇ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଆପ୍‌କୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 17, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:04 PM IST
Neet Exam: ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ କାହିଁକି ଖବରରେ? RE-NEET ବିବାଦ ଉଠାଇଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Neet Exam: ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ କାହିଁକି ଖବରରେ? RE-NEET ବିବାଦ ଉଠାଇଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ
NEET exam0 min ago
2
Odisha news8 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Padma Shri Award 20261 hr ago
5
Gold rate today2 hrs ago