European Council President Antonio Costa: ଭାରତ ସହିତ ୟୁରୋପିଆନ କାଉନସିଲ ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟାଙ୍କର ରହିଛି ଏହି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ "ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ଜନନୀ" କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନର ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆସିଛି।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 27, 2026, 05:51 PM IST

European Council President Antonio Costa:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ "ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ଜନନୀ" କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନର ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆସିଛି। ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଲୁଇସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ୍ ଡା କୋଷ୍ଟା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ (OCI) କାର୍ଡ ବାହାର କରି ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।

ନିଜ ଭାରତୀୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି କୋଷ୍ଟା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ "ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ" ରଖେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଥିଲା। 

ଶ୍ରୀ କୋଷ୍ଟା କହିଥିଲେ କି "ମୁଁ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ରଖେ। ମୁଁ ଗୋଆରେ ମୋର ମୂଳ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଯେଉଁଠାରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରିବାର ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ।"

FTAର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱ
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମ ମୌଳିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ EU ଏବଂ ଭାରତ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବାଣିଜ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରକାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ମୌଳିକ ଉତ୍ସ। ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ନିୟମ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ରମକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥାଏ ଏବଂ ସହଭାଗୀ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ FTA ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ।"

ୟୁରୋପିୟ ସଂଘ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ମୋହର
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। "ଆଜି ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ ଏହାର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି," ୨୭ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ଲକ୍‌ର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟାଙ୍କ ସହ ଶିଖର ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତା ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଏକ ଗତିଶୀଳତା ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତର କ୍ଷମତା ଓ ବିବିଧତା 
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୋଷ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିବିଧତାର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମେ ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ - ବାଣିଜ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକ-ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସଭାପତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଜଣେ ନୂତନ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେପରି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ମୁଁ ମୋର ଗୋଆ ମୂଳ ଉପରେ ଗର୍ବିତ, ଯେଉଁଠାରୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପରିବାର ଆସିଥିଲେ। ୟୁରୋପ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ।"

Antonio Costa
ଭାରତ ସହିତ ୟୁରୋପିଆନ କାଉନସିଲ ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟାଙ୍କର ରହିଛି ଏହି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ
