Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill: ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋମବାର ଦିନ ସଂସଦରେ "ଡେଭଲପିଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିଲ୍ ୨୦୨୫" ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସରକାର ବିଲ୍ଟିକୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି (JPC)କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମିଶନ, ତିନୋଟି ପୃଥକ ପରିଷଦ
ଏହି ବିଲ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବୈଧାନିକ କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ସଂସ୍ଥା ହେବ। ଏହି କମିଶନ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ଭାରତକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଏକୀକୃତ କରିବ। କମିଶନରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବିଶେଷଜ୍ଞ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ରହିବେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱାଧୀନ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ତିନୋଟି ପରିଷଦର ଦାୟିତ୍ୱ କ’ଣ ହେବ?
କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ଆଇନ?
ଏହି ଆଇନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡିମ୍ଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ଏନଆଇଟି ଭଳି ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କଲେଜ, ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଦୂର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଯଦିଓ ଚିକିତ୍ସା, ଆଇନ, ଫାର୍ମାସି, ନର୍ସିଂ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବିଲ୍ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିପାରିବେ, ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ, ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ କମିଶନ କିମ୍ବା ପରିଷଦକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସଦୀୟ ତଦାରଖ ଏବଂ CAG ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତି ଦାୟୀ ରହିବେ।