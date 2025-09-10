Nepal Gen-Z Protest: ନେପାଳରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଭାରତ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି

Trending Photos
Nepal Gen-Z Protest: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳରେ ଆଜିକାଲି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏଠାରେ ସରକାର ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଜେନେରାଲ-ଜିଙ୍କ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ଉଷ୍ମତା ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଯେ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଭାରତ ହେଉ କି ଆମେରିକା। ଜେନେରାଲ-ଜି ନେପାଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୌଡାଲ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନେପାଳ ସେନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ନେପାଳ ଭାରତରୁ ତେଲ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସେବା କିଣୁଛି। ନେପାଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ମାଲିକାନା। ଏହା ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହିଂସା ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ବନ୍ଦ କରିପାରେ।
ନେପାଳରେ ହେଉଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ନେପାଳରେ ଅନେକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ।
ଯଦିଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନେପାଳର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଏଠାରୁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିମାନ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମା ପ୍ରାୟ 1,750 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଖୋଲା ସୀମା। ହିଂସା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ, ଭାରତକୁ ସୀମାରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସୈନିକ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଯେପରିକି ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅସ୍ଥିରତା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମନ୍ଥର କରୁଛି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର 50% ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବିପୁଳ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନେପାଳରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ, ସେଠାକାର ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି, ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହିଂସା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ବିରୋଧ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏହାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ପୋଷାକ ଏବଂ କପଡ଼ା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅସ୍ଥିରତା ପରେ ତେଲ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।