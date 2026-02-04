Ghaziabad News: କ୍ଷମା କରିଦେବ ପାପା... ଶେଷ ଟାସ୍କ ସାରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ୩ ଯୁବତୀ

Trending Photos
Ghaziabad News:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରୁ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା କେବଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ସହରର ଭାରତ ସିଟି ସୋସାଇଟିରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୃତକ ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଉଣୀ ହେବେ ଏବଂ ତିନି ଭଉଣୀ ନବମ ମହଲାରୁ ପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରତି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ନିଶା ଏହି ଗଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।
ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଏହି ଘଟଣାଟି ଟିଲା ମୋଡ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଚେତନ କୁମାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭାରତ ସିଟି ସୋସାଇଟିରେ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ରାତି ୨ଟା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଗଭୀର ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୬, ୧୪ ଏବଂ ୧୨ ବର୍ଷର ତିନି ଝିଅ ଚୁପଚାପ୍ ଉଠିପଡ଼ିଲେ।
ନବମ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ
ପ୍ରାଥମିକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅମାନେ ବାଲକୋନିରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚେୟାର ରଖି ନବମ ମହଲାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା।
'କୋରିଆନ୍ ଲଭର୍' ଖେଳର ଘାତକ ଫାଶ
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପଛରେ ଉଭା ହେଉଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ତିନି ଭଉଣୀ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ସ ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟାସ୍କ-ଭିତ୍ତିକ ଖେଳ, କୋରିଆନ୍ ଲଭର୍ ଖେଳୁଥିଲେ।
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କି?
ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ-ଭିତ୍ତିକ ଖେଳରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆଯିବା ସାଧାରଣ କଥା, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅକ୍ଷମ କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ତିନି ଭଉଣୀ ଏକ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଖେଳର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।