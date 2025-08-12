New OCI rule: ବଦଳିଲା ଓସିଆଇ ନିୟମ, ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ...
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2877946
Zee OdishaOdisha National-International

New OCI rule: ବଦଳିଲା ଓସିଆଇ ନିୟମ, ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ...

New OCI rule: ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ନୂଆ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ OCI କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ସାତ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର OCI ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରାଯିବ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:57 PM IST

Trending Photos

New OCI rule: ବଦଳିଲା ଓସିଆଇ ନିୟମ, ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ...

New OCI rule: ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ (OCI) କାର୍ଡ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏବେ ବାତିଲ କରିପାରିବେ।

ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ନୂଆ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ OCI କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ସାତ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର OCI ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରାଯିବ।

ନାଗରିକତା ଆଇନ, ୧୯୯୫ (1955 ର 57) ର ଧାରା 7D ର ଧାରା (da) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ସାତ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ (OCI) ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ, PTI ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

What is the new OCI rule
New OCI rule: ବଦଳିଲା ଓସିଆଇ ନିୟମ, ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ...
Congress Vote Chori Allegation
Congress Vote Chori Allegation: ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୨ ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଛି: କଂଗ୍ରେସ
High court
SC ପରେ ଏବେ ଏହି ରାଜ୍ୟର HC ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
India-Pakistan relations
ଯେସାକୁ ତେସା! ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସକୁ ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ
Odisha news
Crime News: ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା...
;