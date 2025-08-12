New OCI rule: ବଦଳିଲା ଓସିଆଇ ନିୟମ, ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ...

New OCI rule: ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ନୂଆ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ OCI କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ସାତ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର OCI ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରାଯିବ।
New OCI rule: ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ (OCI) କାର୍ଡ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏବେ ବାତିଲ କରିପାରିବେ।
ନାଗରିକତା ଆଇନ, ୧୯୯୫ (1955 ର 57) ର ଧାରା 7D ର ଧାରା (da) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ସାତ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ (OCI) ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ, PTI ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।