Strait of Hormuz: ଇରାନ ବନ୍ଦ କଲା ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜା, ପୂରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡିପାରେ ପ୍ରଭାବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇରାନ ଏହି ରଣନୈତିକ ମାର୍ଗର ଅବରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ରେଡିଓ ବା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:58 AM IST

Strait of Hormuz: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇରାନ ଏହି ରଣନୈତିକ ମାର୍ଗର ଅବରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ରେଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛି। ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ପଥଟି କେବଳ 50 କିଲୋମିଟର ଚଉଡା। ଯାହା ଇରାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ବହୁତ ସହଜ କରିଥାଏ। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସାଗରର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ କାହିଁକି?
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ଜୀବନରେଖା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱର ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (LNG) ଯୋଗାଣର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଯେଉଁଥିରେ କାତାର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶରୁ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇରାନର ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, କାରଣ ଏହାର କୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସେ। ଯଦି ଏହି ଅବରୋଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଭାରତ ପାଇଁ ବଢିପାରେ ସମସ୍ୟା
ଏହି ଅବରୋଧ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପରିବହନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏହାର ପ୍ରାୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧା ଆମଦାନୀ କରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ, ରୁଷରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ, ଭାରତ ଇରାକ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2.5 ରୁ 2.7 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯଦି ଏହି ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଭାରତର ତୈଳ ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ।

ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତେଲ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ସୀମିତ। ଏହି ଅବରୋଧ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଏହି ଝଟକାରେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି।

Strait of Hormuz
