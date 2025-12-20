Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3047969
Zee OdishaOdisha National-International

Budget 2026 Date: କେବେ ଆସିବ ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍...8Th Pay କୁ ନେଇ ହେବ କି କିଛି ଘୋଷଣା?

Budget 2026 Date: ଏହା ପଛରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡାଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:04 PM IST

Trending Photos

Budget 2026 Date: କେବେ ଆସିବ ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍...8Th Pay କୁ ନେଇ ହେବ କି କିଛି ଘୋଷଣା?

Budget 2026 Date and Time: ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ବଜେଟକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକସ ରିହାତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବେଳେ, ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ରିହାତି ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଏହି ବଜେଟକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏଥର ବଜେଟ୍ ରବିବାର ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖ ରବିବାର ପଡୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି କି? ଲୋକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ୍ ରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା:

୨୦୧୭ ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୋଦୀ ସରକାର  ୨୦୧୭ରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ତାରିଖକୁ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପଛରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡାଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ପୂର୍ବରୁ, ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସଂସଦ କେବଳ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବ ଏବଂ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ଗୃହୀତ ହେବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବଜେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧ ରବିବାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ କି?
ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସରକାର ଫେବୃଆରୀ ୧ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହି ତାରିଖ ୨୦୨୬ ରେ ରବିବାର ପଡ଼େ। ତେଣୁ, ରବିବାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।

ଆଉ ଏକ ଜଟିଳତା ହେଉଛି ଯେ ଗୁରୁ ରବିଦାସ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ୧ ରେ ପଡ଼େ। ତଥାପି, ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ନୁହେଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସମେତ କିଛି ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଛୁଟି ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଏହା ସଂସଦର ବୈଠକକୁ ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ।

ପ୍ରକୃତରେ, ଯଦି ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ସଂସଦ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ପୁନର୍ବାର ବସିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦ ରବିବାର ଦିନ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକ କରିଛି, ଯେପରିକି ୨୦୨୦ ରେ COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏବଂ ୧୩ ମଇ, ୨୦୧୨ ରେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟିଦିନରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି।

Also Read: 2026 Odia Rashiphala: ଜାନୁଆରୀରେ ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ..୪ ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ ସହ ଧନବାନ

Also Read: Ginger Water Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପିଅନ୍ତୁ ଉଷୁମ ଅଦା ପାଣି...ଦୂରେଇ ରହିବ ଏସବୁ ରୋଗ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Budget 2026 Date
Budget 2026 Date: କେବେ ଆସିବ ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍...8Th Pay କୁ ନେଇ ହେବ କି କିଛି ଘୋଷଣା?
Odia News
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୧୦ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି !
IOCL Recruitment 2026
IOCL Recruitment 2026: ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ, ମିଳିବ ମୋଟା ଦରମା
2026 Odia Rashiphala
2026 Odia Rashiphala: ଜାନୁଆରୀରେ ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ..୪ ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ ସହ ଧନବ
meteorological department
Cold Alert: ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟ