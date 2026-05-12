NEET UG Exam Updates: କେବେ ହେବ ନିଟ ପରୀକ୍ଷା, କଣ ରହିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ

NEET UG Exam Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET UG 2026 ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS, ଏବଂ BHMS ଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ NEET UG ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। 3 ମଇ, 2026 ରେ ମୋଟ 22.79 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଭାରତର 551 ସହର ଏବଂ ବିଦେଶର 14 ସହରଗୁଡ଼ିକରେ 5,432 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ପରୀକ୍ଷାର ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ତଦାରଖ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ୬୭୪ ସହର ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ୩ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। NEET UG 2026 କାହିଁକି ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ପୁଣି କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
NEET UG 2026 କାହିଁକି ବାତିଲ କରାଗଲା?
ପରୀକ୍ଷାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅନୁମାନ ପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବାର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଅନୁମାନ ପତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୫ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଳ NEET ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ଏହା ପରୀକ୍ଷାର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। NTA ଏବଂ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଅନୁମାନ ପତ୍ର କିପରି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସଂଗଠିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।
NEET UG 2026 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?
ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ NTA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁନଃ ଆବେଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ପୁରୁଣା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିବରଣୀ ବୈଧ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବୈଧ ରହିବ। କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ନୂତନ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ NTAର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।
NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ?
NTA ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ନୂତନ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ରହିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିବରଣୀ ସମାନ ରହିବ। କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା?
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ NTA ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା COVID-19 ମହାମାରୀ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ JEE ମେନ୍ 2020, NEET UG 2020, JEE ମେନ୍ 2021 ଏବଂ NEET UG 2021 ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ DUET 2020, CMAT 2021, IGNOU PhD ପ୍ରବେଶିକା 2022, GAT-B 2023, ଏବଂ NCET 2024 ପରି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଷୟିକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ NTA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ୨୪୦ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗତ ଥର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ସମୟରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିନଥିଲା। NTA ପୁରୁଣା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଫିକୁ ବୈଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।