Iran-USA War: ଏହି ଦିନ ଶେଷ ହୋଇପାରେ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ, ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇପାରେ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ

Iran-USA War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପ୍ରିଲ ୯ ସୁଦ୍ଧା ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର "ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ" ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ବିଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଇରାନ ଏଥର ପ୍ରକୃତରେ ଗମ୍ଭୀର, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସମୟ ଦେବୁ।" ଆକ୍ସିଓସ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ତୁର୍କୀ, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
ଅସୀମ ମୁନିର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ
ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଫୋନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଏବଂ ରଏଟର୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସଙ୍କଟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାବାହକର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନୀ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ (IRGC) ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ "ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି" ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଇରାନକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଇରାନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନାକୁ ମନା କରିଥିଲା, ପରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଯଦି ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଇରାନରେ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ତାହା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଯଦି ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନି ନିଖୋଜ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରୟାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି।
ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ରୁବିଓଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଉଭୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।