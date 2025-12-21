Advertisement
School Holiday: ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ସୋମବାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

School Holiday: ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି, ଡିସେମ୍ବର ୨୨, ୨୦୨୫ ରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 10:17 PM IST

School Holiday: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଶୀତ ଲହରୀ କାରଣରୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସମୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପଢନ୍ତୁ ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ (GRAP-IV) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ ନର୍ସରୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ଅନଲାଇନରେ କରାଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠରୁ ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସମୟ ଏବଂ ମୋଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ତୀବ୍ର ଶୀତଳ ଲହରୀ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ଅନେକ ସହରରେ ନର୍ସରୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସମୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବିହାରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବପରି କ୍ଲାସ ଚାଲିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ସମୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଡିସେମ୍ବର ୨୨, ୨୦୨୫ରେ ମହାନ ଗଣିତଜ୍ଞ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜନ ଆୟଙ୍ଗରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ଗଣିତ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉତ୍ସବ ଏବଂ ସେମିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।

Soubhagya Ranjan Mishra

