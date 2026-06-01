Supreme Court judges: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଓକିଲ ଭି. ମୋହନା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମିଳିଲେ ୫ ନୂଆ ବିଚାରପତି

Supreme Court judges: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୂତନ ବିଚାରପତି ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋମବାର, ଜୁନ ୧ ତାରିଖରେ ଏହି ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମୋଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅନୁମୋଦିତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ସିଜେଆଇ ସମେତ) ୩୮କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ଵରୂପ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ୍ ମେ ୨୭ ରେ ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସରକାର ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।
କିଏ ଏହି ୫ ନୂଆ ବିଚାରପତି
ଜଷ୍ଟିସ ଶୀଲ ନାଗୁ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟିସ ନାଗୁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ସେ 2011 ମସିହାରେ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ମାମଲାରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର:ଜଷ୍ଟିସ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜିବ ସଚଦେବା: ଜଷ୍ଟିସ ସଚଦେବା ମୂଳତଃ ଦିଲ୍ଲୀର ଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ସେ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଡଭୋକେଟ ଅନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୧୩ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ।
ଜଷ୍ଟିସ ଅରୁଣ ପଲ୍ଲୀ: ପଦୋନ୍ନତି ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟିସ ପଲ୍ଲୀ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିଆଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ।
ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ବି ମୋହନା: ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭି. ମୋହନା। ସେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଓକିଲରୁ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ଦୁ ମାଲହୋତ୍ରା ୨୦୧୮ରେ ଓକିଲ ପଦବୀରୁ ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ମୋହନାଙ୍କୁ ୨୦୧୫ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ୯୨,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର ସମାଧାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚର ନିୟମିତ ଗଠନ ସହଜ ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ବରିଷ୍ଠତା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ବିବିଧତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି।