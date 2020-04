କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୋବାଇ ଫୋନ ମନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋରୋନାକୁ ନେଇ ନୂଆ କଟକଣା ଜାରି କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ । କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ WHO ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

କୋରୋନା ପୀଡିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଠାରୁ ଫୋନ ମନା । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ବାହାରେ ସବମିଟ୍ କରି ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଓ ନିଜର ୱାର୍କିଂ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜର ଫୋନ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜାରି ହୋଇଛି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ।

Novel #coronavirus spreads through mobile phones&a decision has been taken, as per WHO guidelines, to control the spread of infection. All doctors, medical staff, & patients must deposit their mobile phones outside and collect it while leaving the hospital: WB Chief Secy (22.04) pic.twitter.com/6hTMptCgPP

— ANI (@ANI) April 23, 2020