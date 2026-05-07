Chandranath Rath: କିଏ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରଥ? ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଜଳୁଛି କଲିକତା

Trending Photos
Chandranath Rath: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ (ପିଏ) ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ବଙ୍ଗଳାରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟଗ୍ରାମ (ବାରାସତ ଅଞ୍ଚଳ)ରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାଇଭର୍ସିଟି ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସ୍କାନିଂ କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ, ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ବାରସାତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ଶୁଭେନ୍ଦୁ
ପିଏ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏବଂ ଡିଜିପି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ୨-୩ ଦିନ ଧରି କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେ ଶୋକରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହରାଇ ବସିଛୁ।
ପୋଲିସ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି
ବିଜେପି ନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମଗ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପୋଲିସ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିବ।
ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ୨୦୧୯ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଟିଏମସି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କ ପରିବାର
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପରି, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ, ହସି ରଥ, ଟିଏମସିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁରର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଟିଏମସି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହାୟକ ଥିଲେ
ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ବିଜେପି ଭିତରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ଜଡିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ବିଜେପିର ଭବାନୀପୁର ଅଭିଯାନ ସମେତ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ କୋର ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ।
Also Read: Suvendu Adhikari: ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଲେ କିପରି ହୋଇଛି ହତ୍ୟା
Also Read: Odisha Weather: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଜି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି