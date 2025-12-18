Advertisement
Hasnat Abdullha: କିଏ ଏହି ହସନତ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା, ଯିଏ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଧମକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି (NCP) ନେତା ହସନାତ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତର ସାତଟି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ (ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ)କୁ ଅଲଗା କରିବା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:22 PM IST

Hasnat Abdullha: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି (NCP) ନେତା ହସନାତ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତର ସାତଟି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ (ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ)କୁ ଅଲଗା କରିବା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନର ଏମ. ରିଆଜ ହମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି। ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ହସନାତ ଅବଦୁଲ୍ଲା କିଏ?
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ କୋଟା ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ହସନାତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ହସିନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅବଦୁଲ୍ଲା "ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିନିନେଶନ" ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଂଯୋଜକ ଥିଲେ।

ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ, ଅବଦୁଲ୍ଲା ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ନୂଆ କରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି (ଏନ୍ସିପି)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିବାଦରୁ ଦୁରେଇ ରହି ନାହାନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶ ସେନାକୁ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏକ ବିବୃତ୍ତିକୁ ସେନା "ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଏବଂ ଅପରିପକ୍ୱ" ବୋଲି ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା।

କଣ ରହିଛି ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ବକ୍ତବ୍ୟ 
ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଢାକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହିଦ ମୀନାରରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହସନାତ ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଥିଲେ, "ଯଦି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତିରୋଧର ନିଆଁ ସୀମା ପାର ହୋଇ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବୁ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାରତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ବାଂଲାଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, କ୍ଷମତା, ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ମାନବାଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛ, ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଜବାବ ଦେବ।"

"ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ" ଭାରତର ସାତଟି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ - ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭାରତ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସିଲିଗୁଡି କରିଡର (ଚିକେନ୍ସ ନେକ୍) ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ଏହାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁରେ ମାତ୍ର ୨୦ କିଲୋମିଟର ଚଉଡା ଏବଂ ନେପାଳ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି କରିଡର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଆସିଛି।

ଗତ ଦେଢ଼ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଖୋଲିବା, ଯେପରି ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତ୍ରିପୁରାର ରାଜଧାନୀ ଅଗରତାଲା, ବାଂଲାଦେଶର ଚିଟାଗଙ୍ଗ ବନ୍ଦରରୁ ମାତ୍ର 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତଥାପି, ହସିନାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କେତେକ "ଭାରତ ବିରୋଧୀ" ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।

ଭାରତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା?
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ବାଂଲାଦେଶର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଡକାଇ ବାଂଲାଦେଶର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା। ବିଶେଷକରି, ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିବା କିଛି ଉଗ୍ରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।"

ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ବାଂଲାଦେଶରେ କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀକୁ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରତ ସହିତ କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ବାଣ୍ଟି ନାହାଁନ୍ତି।"

ଭାରତ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର କୂଟନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହି ଘଟଣା ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହସିନାଙ୍କ ନିର୍ବାସନ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

