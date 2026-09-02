Ram Mandir CEO: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

Ram Mandir CEO: ଅଯୋଧ୍ୟାସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୃତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର CEO ପଦ ପାଇଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚୟନ କମିଟିକୁ ପ୍ରାୟ ୫,୫୮୫ଟି ଆବେଦନ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରୁ ତିନିଜଣଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ CEO ଭାବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
କିଏ ଏହି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର?
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେଓରିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଭୋପାଳିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୩୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର ସାମରିକ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ୧୯୮୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୬ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଫାଇଟର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କମିଶନ ପାଇଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜଣେ ଫାଇଟର ପାଇଲଟ୍, ଫାଇଟର କମ୍ବାଟ୍ ଲିଡର ଏବଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି।
୩୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା:
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାମରିକ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା। ସେ ୩୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ୧୮ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଳାଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ନାସିକ ୟୁନିଟ୍ରେ ଚିଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଏୟାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଅପରେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଓ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।
କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା:
କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସେହି ଟିମ୍ର ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯିଏ Mirage-2000 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଲେଜର ଗାଇଡେଡ୍ ବମ୍କୁ ଅପରେସନାଲ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ‘ଅପରେସନ ସଫେଦ ସାଗର’ରେ ଟାଇଗର ହିଲ୍ ଓ ମୁନ୍ଥୋ ଢାଲୋ ଭଳି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାମରିକ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା ମେଡାଲ (SYSM)ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା:
ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାମରିକ ଅପରେସନ, ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରେ।
ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ଭାଳିବେ:
CEO ଭାବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ, ଚାନ୍ଦା ଓ ଦାନର ପରିଚାଳନା ସହ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିପାରେ।
ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନ, ଅପରେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଓ ନେତୃତ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।