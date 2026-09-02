Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ram Mandir CEO: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାମରିକ ଅପରେସନ, ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:54 PM IST
Ram Mandir CEO: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha corruption case: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା, ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜେଲ୍
2
3
4
5