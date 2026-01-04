Maria Corina Machado: କିଏ ଏହି କୋରିନା ମଚାଡୋ, ଯାହାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଭେନଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ

Trending Photos
Maria Corina Machado:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ନେତା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ଭେନେଜୁଏଲାର ଲୌହ ମହିଳା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ୨୦୨୫ରେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଶାସନ କରିବ। ମାଚାଡୋ ଭେନେଜୁଏଲାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକାର ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ନୂତନ ସରକାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ମାଚାଡୋ ନିଜେ ଗୋଞ୍ଜାଲେଜଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି।
ମାଚାଡୋ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ
ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଚାଡୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମନା କରିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଗୋଞ୍ଜାଲେଜଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନର ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ କିଏ?
ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନେତା ଯିଏ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମତାମତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଚାଡୋ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଗୋ ଚାଭେଜ୍ ଏବଂ ପରେ ମାଦୁରୋ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲୁଚି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ସେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭେନେଜୁଏଲା ନୀତିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ବଜାର ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଅର୍ଥନୀତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ମାଚାଡୋଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ କି ନାହିଁ।
ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ 2025 ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ମାଚାଡୋ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଭେନେଜୁଏଲାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ’ଣ କହିଲେ
ଭେନେଜୁଏଲାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ମାଡୁରୋଙ୍କୁ ଦେଶର ବୈଧ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି କହି ଆମେରିକାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାଡୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ନାର୍କୋ-ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ଜଡିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ନିଆଯାଇଛି।