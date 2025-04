Rampal Kashyap: କିଏ ଏହି ରାମପାଲ କଶ୍ୟପ, ଯାହାଙ୍କୁ PM ମୋଦି ନିଜେ ଜୋତା ପିନ୍ଧାଇଦେଲେ ଏବଂ କାହିଁକି?

PM Modi Share Rampal Story: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋମବାର ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ଭୀମ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ହରିୟାଣାର ହିସାରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିମାନବନ୍ଦର ମହାରାଜା ଅଗ୍ରସେନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ ସେହି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ କୋଠାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ହରିୟାଣାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ହରିୟାଣାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭୂମି ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀରାମ ଜୀଙ୍କ ଭୂମି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି।

ଏହି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦଳ ପାଲଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC), ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (OBC)ଙ୍କୁ "ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ" କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯମୁନା ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରାମପାଲ କଶ୍ୟପ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧାଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି।

Today in Haryana, PM @narendramodi met Rampal Kashyap from Kaithal, who took a vow 14 years ago to only wear footwear after he became PM and met him.

In a heart-touching gesture, PM Modi personally made him wear shoes, fulfilling his long-held promise. #GestureOfPMModi… pic.twitter.com/9R70jiYaT0

