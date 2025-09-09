Nepal Gen-Z Protest Master Mind: କିଏ ଏହି ଯୁବକ ସୁଦାନ ଗୁରୁଙ୍ଗ...ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆଜି ଜଳୁଛି ନେପାଳ

Nepal Gen-Z Protest Master Mind: ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଡିସକର୍ଡ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ କେବଳ ପ୍ରତିବାଦର ପଥ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ ବରଂ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ଧରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବ।
Nepal Gen-Z Protest Master Mind: ଯୁବପିଢ଼ି ଆବେଗ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସହିତ ନେପାଳର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଞ୍ଚିତ ନିରାଶାର ପ୍ରଭାବ। ଦୁର୍ନୀତି, ପାରିବାରିକ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ କରିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ନିଷେଧ ପ୍ରତିବାଦର ନିଆଁକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା, ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷେଧ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳା ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାର କାମ ହାମି ନେପାଳ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ କରିଥିଲା। ଏହାର ପଛରେ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସୁଦାନ ଗୁରୁଙ୍ଗ। ଗୁରୁଙ୍ଗ ଆଜି ନେପାଳର ଜେନ-ଜି ପିଢି ପାଇଁ ଆଶା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ସୁଦାନ ଗୁରୁଙ୍ଗ କିଏ?
୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସୁଦାନ ଗୁରୁଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱର ନେପାଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ସୁଦାନ "ହାମି ନେପାଳ" ନାମକ ଏକ ଏନଜିଓର ପରିଚାଳନାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଆସୁଛି। ଗୁରୁଙ୍ଗଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ସମର୍ଥକ। ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଡିସକର୍ଡ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ କେବଳ ପ୍ରତିବାଦର ପଥ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ ବରଂ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ଧରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବ।
ଦଳୀୟ ସଂଗଠକରୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସୁଦାନ ଗୁରୁଙ୍ଗ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଦିଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ, ସେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ମହାମାରୀ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ହାମି ନେପାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି: "ଜନଗଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା"
ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଭିଜ୍ଞତା
କେବଳ ପ୍ରତିବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସୁଦାନ ଗୁରୁଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଧରନର ଘୋପା କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତିବାଦଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ନେପାଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚେହେରା କରିଥାଏ। ଆଜି ସୁଦାନ ଗୁରୁଙ୍ଗ କେବଳ ଜଣେ ଏନଜିଓ ମୁଖ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜେନେରେସନ ଜେଡ୍ ର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ, ସୁଦାନ ଗୁରୁଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନ ନେପାଳର ଯୁବପିଢ଼ି ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ 'ବହୁତ ହେଲା' । ଏହା ଆମର ସମୟ, ଏବଂ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ଏକତା ଦେଖାଇବୁ ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏହା ପରେ ଯୁବକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।
ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ମାନେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅତି କମରେ ୨୦ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା।
