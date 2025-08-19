Who is Sudarshan Reddy: କିଏ ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ? ଯାହାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଗାମୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:54 PM IST

Who is Sudarshan Reddy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଆଜିର ବୈଠକ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଇନବିତ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ କ୍ୟାରିଅର ରହିଛି। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଇନବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ୟାରିଅର ରହିଛି।' ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ପଦବୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି।

ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି, ଗୌହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।' ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ୧୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୭ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୧ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।

ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ ଯେ 'ସେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଢିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ କିପରି ଗରିବଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି।' ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ NDA ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି।

୫ଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ

1. ୧୯୪୬ ମସିହା ଜୁଲା ୮ରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବି.ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବାର କାଉନସିଲରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ମାମଲା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।

2. ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ୧୯୮୮ ରୁ ୧୯୯୦ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୯୦ ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

3. ରେଡ୍ଡୀ ଓସମାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

4. ମେ ୧୯୯୫ରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୫ରେ ଗୌହାଟି ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ।

5. ଜାନୁଆରୀ ୧୨, ୨୦୦୭ରେ ସେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ, ୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୧ରେ ଅବସର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ।

