Sushila Karki: କିଏ ଏହି ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ CJI ସୁଶୀଳା କାର୍କି, ହୋଇପାରନ୍ତି ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Sushila Karki: କିଏ ଏହି ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ CJI ସୁଶୀଳା କାର୍କି, ହୋଇପାରନ୍ତି ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Sushila Karki: ନେପାଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ହିଂସା ପରେ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ସରକାରକୁ ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜେନ-ଜି ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ମେୟର ବାଲେନ ଶାହଙ୍କୁ ଦେଶର କମାଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 10, 2025, 07:40 PM IST

Who is Sushila Karki
Who is Sushila Karki

Sushila Karki: ନେପାଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ହିଂସା ପରେ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ସରକାରକୁ ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜେନ-ଜି ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ମେୟର ବାଲେନ ଶାହଙ୍କୁ ଦେଶର କମାଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ସିଜେଆଇ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନେପାଳର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ସଚିବ। ନେପାଳର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜେନ-ଜି ଯୁବକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭାରତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ କାର୍କି ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (BHU)ରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଛନ୍ତି।

ଦୁର୍ନୀତି ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନେପାଳ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଜଳୁଛି। ଏହା ପରେ କେପି ଓଲିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଦାବିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ଅନ୍ୟ ନାମ ଉପରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଖବର ରହିଛି।

ସୁଶୀଳା କାର୍କି କିଏ? (Who is Sushila Karki)
୧୯୫୨ ମସିହା ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ ନେପାଳର ବିରାଟନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୁଶୀଳା କାର୍କି ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ସେ ନେପାଳର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା CJI। ସେ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ CJI ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।  ସୁଶୀଳା ୧୯୭୨ ମସିହାରେ ସେ ବିରାଟନଗରର ମହେନ୍ଦ୍ର ମୋରାଙ୍ଗ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ବାରାଣସୀର ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଜି କରିଥିଲେ। ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୭୯ ମସିହାରେ ବିରାଟନଗରରେ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ନେପାଳର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଡହକ୍ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ସେ ନେପାଳର ସିଜେଆଇ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୭ ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ।

