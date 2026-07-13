Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଫୁଟବଲରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ

FIFA 2026: କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ। ବହୁତ କମ୍ ଦେଶ ଉଭୟ ଖେଳରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଛି ଯିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 13, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:56 AM IST
FIFA 2026: କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଫୁଟବଲରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କପିଳାସ ହରିପୁର ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ସହ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା
Accident News1 hr ago
2
top 10 news today2 hrs ago
3
Odia News3 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago