FIFA 2026: କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଫୁଟବଲରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ

FIFA 2026: ସାରା ବିଶ୍ୱର ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି । ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ୪୮ଟି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ୪୮ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ପରି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ।
କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଉଭୟ ଖେଳରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଶ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶ ଯିଏ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ଏବେ, 'ଥ୍ରୀ ଲାୟନ୍ସ' ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 'କ୍ରିକେଟ୍ ର ଘର' ଇଂଲଣ୍ଡ - ଦୁଇଥର କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି । ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୦ରେ T20 ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ୨୦୧୯ରେ ୫୦ ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଦାବି କରିଥିଲା।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଥରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ୧୯୬୬ରେ, ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳି, ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀକୁ ୪-୨ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଅନେକ ଥର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, ତଥାପି ଟାଇଟଲ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଛି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଜିମ୍ବାୱେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେବେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ଅନନ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶ ଭାବରେ ରହିଛି।
୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ହ୍ୟାରି କେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, ଦଳ ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଡିଆର କଙ୍ଗୋକୁ ୨-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେମାନେ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭୟଙ୍କର ମେକ୍ସିକୋ ଦଳକୁ ୩-୨ରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା।
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ନରୱେ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାପକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରି ନରୱେକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ହାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ନରୱେ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିନଥିଲା ବରଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ର ଗତିଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।
ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି କେନ୍ ଏବଂ ଯୁବ ତାରକା ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ସଫଳତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ ନିରନ୍ତର ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବେଲିଂହାମ୍ ମଧ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସ୍କୋରିଂ ତାଲିକା ଉଭୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଛଅଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦଳର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଦେଖାଯାଇଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି।
ଏବେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ୬୦ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ଏହା ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ଯେ, ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଏହି ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶଟି ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିପାରିବ କି, ଯେପରି ସେମାନେ ୧୯୬୬ ମସିହାରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ।