Yumnam Khemchand Singh: କିଏ ଏହି ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ, ଯାହାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ

Yumnam Khemchand Singh: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିପୁରରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ମଣିପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।
ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଏବଂ ବୀରେନ ସିଂହ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମେଇତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ ଯେ ମଣିପୁରରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୫ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ବୀରେନ ସିଂହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମଣିପୁରରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୨, ୨୦୨୬ ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଣିପୁର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ବିଜେପି ନେତା ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।