Republic Day 2026: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ କିଏ ବସନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ଅଜଣା କଥା

Republic Day 2026:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୨୬, ୨୦୨୬, ଭାରତ ତା’ର ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ, ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି, ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବୀରତ୍ୱର ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପରେଡ୍ ସାମରିକ ଶକ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥର, ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU)ର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଟିଭିରେ ପରେଡ୍ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗ ଧାଡିରେ କିଏ ବସିଛି। ଆଜି, ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ କିଏ ପାଏ।
କାହାର ଆସନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଥର, ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସନ ରହିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆସନରେ କିଏ ବସିଥାନ୍ତି?
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ପରେଡର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ କିଏ ବସାନ୍ତି? ସରକାର ଚାଷୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଆଗ ଆସନ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆସନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଭିଭିଆଇପି ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କାର ପାର୍କିଂ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସେବା ଭିତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ପାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗ ଧାଡିରେ ସିଟ୍ ପାଆନ୍ତି।
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 2026 ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ
ଏହି ବର୍ଷର ପରେଡ୍ ଦୁଇଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ: "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍"ର 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, "ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ", ଯାହା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରେଡ୍ରେ "ଯୁଦ୍ଧ ଆରେ" ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।