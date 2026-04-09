War Updates: ୪୦ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ହେଲା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି, ୪ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣହାନୀ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3172200
Zee Odisha

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଫେବୃଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇରାନର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ କିଏ କ'ଣ ପାଇଲା ତା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:09 PM IST

Trending Photos

War Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଫେବୃଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇରାନର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ କିଏ କ'ଣ ପାଇଲା ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ଏତେ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା ଯେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର GDP ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 54.88 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛି।

ଇରାନରେ ଧ୍ୱଂସ
ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି, ଅନେକ ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଐତିହାସିକ କୋଠା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇରାନରେ 3,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 25,000 ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଚେତାବନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର GDP 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଇରାନରେ 90,000 ରୁ ଅଧିକ ଆବାସିକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି
IRNA ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନୀ ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ 90,000 ରୁ ଅଧିକ ଆବାସିକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ 113,570 ବେସାମରିକ ଗଠନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 22,000 ରୁ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ 90,000 ରୁ ଅଧିକ ଆବାସିକ ଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେବଳ ତେହେରାନରେ, 44,000 ରୁ ଅଧିକ ଆବାସିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।

750 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି
ଇରାନରେ 750 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, 230 ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 307 ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପରିମଳ ସୁବିଧା, ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।

ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ 7.49 ଟ୍ରିଲିୟନ ହରାଇଛି
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ₹7.49 ଟ୍ରିଲିୟନ ହରାଇସାରିଛି। ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆମେରିକାର କ୍ଷତି 210 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଏବଂ ହିଜବୋଲା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାୟ ₹15 ବିଲିୟନ କ୍ଷତି ସହିଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

