Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3128498
Zee OdishaOdisha National-InternationalIran-Israel War: ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବ ରହିଲେ ଏହି ସବୁ ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

Iran-Israel War: ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବ ରହିଲେ ଏହି ସବୁ ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତେହେରାନ ସରକାର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଇରାନ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ଆବାସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ବାହାରିନ, କତାର, କୁଏତ, ଓମାନ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ସାଉଦି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 03, 2026, 08:07 AM IST

Trending Photos

Iran-Israel War: ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବ ରହିଲେ ଏହି ସବୁ ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

Iran-Israel War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତେହେରାନ ସରକାର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଇରାନ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ଆବାସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ବାହାରିନ, କତାର, କୁଏତ, ଓମାନ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଦେଶର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ସାମରିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେବାର କାରଣ କ'ଣ?
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ଅଧିକାଂଶ ଆରବ ଦେଶ ଏପରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ "ଇରାନ ଏବଂ ଶିଆ ବିଶ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ" ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରେ। ଯଦି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନେକ ମୁସଲିମ ମହଲରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସମର୍ଥକ ଏବଂ "ଇସଲାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ" ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁଠାରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମତାମତ ଆକାର ଦେଉଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ମେଣ୍ଟ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଥରତାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୈଳ ବଜାର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗ ଏବଂ ନିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତେହେରାନ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଅଧିକାଂଶ ଆରବ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତିକୁ କୂଟନୈତିକ ଚାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଦେଶ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଇରାନ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏଡାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Iran-Israel War
Iran-Israel War: ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବ ରହିଲେ ଏହି ସବୁ ଦେଶ
Ratna Bhandar
Ratna Bhandar: ବଡ଼ ଖବର...ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
Model Urfi Javed
Model Urfi Javed: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ୧୫ତମ 'ହର୍ବାଲ ହୋଲି' ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ
mushroom benefits
Mushroom Benefits: ଛତୁ ଖାଇବାରେ ରହିଛି ଏହିସବୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା, ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ଏସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ