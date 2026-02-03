Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3096630
Zee OdishaOdisha National-InternationalSupreme Court: WhatsAppକୁ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଦେଶ ଛାଡି ଯିବାକୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ତଥ୍ୟ

Supreme Court: WhatsAppକୁ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଦେଶ ଛାଡି ଯିବାକୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ତଥ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ସେୟାରିଂ ଆଳରେ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟ ମେଟା ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଏହି ଉପାୟରେ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (C

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 03, 2026, 03:42 PM IST

Trending Photos

Supreme Court: WhatsAppକୁ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଦେଶ ଛାଡି ଯିବାକୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ତଥ୍ୟ

Supreme Court:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ସେୟାରିଂ ଆଳରେ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟ ମେଟା ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଏହି ଉପାୟରେ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଶ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। 

ଏହି ମାମଲାରେ ମେଟା ଏବଂ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ୨୧୩.୧୪ କୋଟି ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଫେବୃଆରୀ ୯ରେ ଜରିମାନା ଉପରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। 

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଗ ନଭେମ୍ବର 2024 ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 2021 ରେ WhatsApp ର ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ "ଏହାକୁ ନିଅ କିମ୍ବା ଛାଡିଦିଅ" ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। କମିଶନ କହିଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଇନ 2002 ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହି ଆଧାରରେ, କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ₹213.14 କୋଟି ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଳା ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ବିପୁଲ ଏମ୍. ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏକ କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମହାରଥୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏତେ ଚତୁରତାର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରି ଚାଲିବେ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Budget Session 2026
ଲୋକସଭାରେ ପୁଣି ଚୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ରାହୁଲ, ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପରେ ଗୃହ ମୁଲତବୀ
top 10 news today
Top 10 News Today:ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି,ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ,୮ ସାଂ
Supreme Court
WhatsAppକୁ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଦେଶ ଛାଡି ଯିବାକୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ତଥ୍ୟ
vigilance raid
Vigilance Raid:୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ
Dalai lama
Dalai Lama: ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀ ଆଓ୍ବାର୍ଡ, ଚୀନ୍ ର ପ୍ରତିବାଦ