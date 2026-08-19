Add Zee Business As A Preferred Source
App

NASA: ନାସା କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାନବ ଉପସ୍ଥିତି ଚାହୁଁଛି? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...

ଯଦି ଭାରତ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ମହାକାଶ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 19, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:34 PM IST
NASA: ନାସା କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାନବ ଉପସ୍ଥିତି ଚାହୁଁଛି? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...
Image Credit: ଯଦି ଭାରତ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ମହାକାଶ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କୂଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ୩ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପ୍ରଶାସନ
2
3
4
5