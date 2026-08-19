NASA: ନାସା କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାନବ ଉପସ୍ଥିତି ଚାହୁଁଛି? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...

NASA: ନାସା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାନବ ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ବରଫ ଥିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-୩ ସଫଳତାର ସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବତରଣ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯଦି ଭାରତ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ମହାକାଶ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।
୧. ଚନ୍ଦ୍ର ଆଧାରର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ ନାସା କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାନବ ଉପସ୍ଥିତି ଚାହୁଁଛି?
ନାସାର ଆର୍ଟେମିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାନବ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଗଭୀର-ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଆଧାର ସ୍ଥାପନ କରିବା।
ଆପୋଲୋ ମିଶନ ପରି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମିଶନ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ନାସା ମୁଖ୍ୟ ରଣନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟେମିସ୍ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି:
ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରମାଣିତ ଭୂମି: ମଙ୍ଗଳ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ବହୁବର୍ଷୀୟ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଦୂରତାରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗଭୀର-ମହାକାଶ ବାସସ୍ଥାନ, ଜୀବନ-ସହଯୋଗ ଉପକରଣ, ବିକିରଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପଦ୍ଧତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା।
ସମ୍ବଳ ଉପଯୋଗ (ISRU): ପାନୀୟ ଜଳ, ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ରକେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଜଳ ବରଫ ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପଦ କିପରି ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବେ ତାହା ଶିଖିବା।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର: ଅପରିଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଭୌଗୋଳିକ ଇତିହାସକୁ ବୁଝିବା।
ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ: ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ ନେତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ସହିତ।
୨. ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଧାର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ?
ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଧାର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଭଲ ଆଲୋକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ:
ଜୀବିତ ରହିବା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଜଳ ବରଫ: ଚିର ଛାୟାଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ (PSRs) - କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଖିନଥିବା ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ - ଜଳ ବରଫର ବିସ୍ତୃତ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଏହାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ତରଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ/ଅକ୍ସିଜେନ ରକେଟ୍ ପ୍ରପେଲାଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି: ଅନନ୍ତ ଆଲୋକର ଶିଖର - ଉଚ୍ଚ ଗର୍ତ୍ତର ସୀମା - ବର୍ଷସାରା ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ଆଧାରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତିର ଏକ ସ୍ଥିର ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ହାଲୁକା ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା: ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ସ୍ଥିର ନିମ୍ନ-କୋଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ବିଷୁବେରଖା ତୀବ୍ର ତାପ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଅନ୍ଧକାରର ୧୪-ଦିନର ଚକ୍ର ଅନୁଭବ କରେ।
ଗଭୀର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝା: ପ୍ରାଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ-ଆଇଟକେନ୍ ବେସିନର ଧାରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ରେକର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ।
ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ-୩ର ସଫଳତା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରେ?
ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ-୩ର ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଐତିହାସିକ ସଫ୍ଟ ଅବତରଣ ବିଶ୍ୱ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଧାର ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରେ:
ପ୍ରଥମ-ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା: ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନାବିଷ୍କୃତ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ପାଲଟିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳ ବରଫ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଧାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ।
ମିତବ୍ୟୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା: ISRO ବିଶ୍ୱ ବଜେଟର ଏକ ଅଂଶରେ ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅବତରଣ ଏବଂ ରୋଭର ନିୟୋଜନ ହାସଲ କରି ଭାରତ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମହାକାଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଏକ ନେତା ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ରଣନୈତିକ ବିଶ୍ୱ ସମନ୍ୱୟ: ଏହି ମିଶନର ସଫଳତା ଭାରତକୁ ଆର୍ଟେମିସ୍ ଚୁକ୍ତିରେ ଯୋଗଦେବାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନ, ଅଂଶୀଦାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ISRO-JAXA LUPEX ମିଶନ ଭଳି ଆଗାମୀ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏହାର ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ନେତୃତ୍ୱ: ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାର୍ଡୱେୟାର, ସେବା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି।
ଯଦି ଭାରତ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ISROର ଭୂମିକା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭାରତ କିପରି ଲାଭ ପାଇପାରିବ?
ଯଦି ଭାରତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଧାର ପ୍ରୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ISROର ରଣନୈତିକ ଅବଦାନ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଭ ନିମ୍ନଲିଖିତ ହେବ:
ISROର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା:
ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା: ISRO ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-୩ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳ ବରଫ ଏବଂ ରେଗୋଲିଥ୍ (ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ମାଟି) ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଭର୍ସ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ-ପରିଚାଳନା ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ସୁଲଭ ପେଲୋଡ୍ ବିତରଣ: କମ ମୂଲ୍ୟର ମିଶନ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ISROର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସୁଲଭ କାର୍ଗୋ ଏବଂ ଅବତରଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସଂଯୁକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମିଶନ: ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଲରେ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ LUPEX (ISRO-JAXA) ମିଶନ ଭଳି ଆଗାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସିଧାସଳଖ ସହଯୋଗ।
ଭାରତ କିପରି ଲାଭବାନ ହେବ?
ମହାକାଶ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି: ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁମାନିକ $୪୦-୪୫ ବିଲିୟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ମହାକାଶଚାରୀ ତାଲିମ ଏବଂ ଗଭୀର ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା: ସହଭାଗୀତା ଭାରତର ମାନବ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷମତା (ଗଗନୟାନ)କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରସ୍-ଟ୍ରେନିଂ, ଜୀବନ-ସହାୟକ ଉପରେ ସେୟାର ଗବେଷଣା ଏବଂ କକ୍ଷପଥ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ ଶାସନ: ଆର୍ଟେମିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭଳି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଭାରତକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନିୟମ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦେବ।
ଚନ୍ଦ୍ର ଆଧାର ଶେଷରେ କେବଳ ଏକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ - ଯେପରିକି ଭବିଷ୍ୟତର ମଙ୍ଗଳ ମିଶନ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବିନ୍ଦୁ?
ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଧାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
ପୃଥିବୀର ତୀବ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ, ଗଭୀର-ମହାକାଶ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଭାରୀ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା। ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାତ୍ର ଏକ-ଷଷ୍ଠାଂଶ ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥିବାରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ମହାକାଶଯାନ ଉତକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।
ଇନ୍-ସିଟୁ ରିସୋର୍ସ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ (ISRU) ମାଧ୍ୟମରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗଭୀର-ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ:
ରକେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଜୀବନ ସମର୍ଥନ: ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଛାୟାଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁବୀୟ ଗର୍ତ୍ତରୁ ବରଫକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନରେ ପୃଥକ କରି ରକେଟ୍ ପ୍ରପେଲାଣ୍ଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଶୀଳ ବାୟୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ।
ପୁନଃଇନ୍ଧନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେନ୍ଦ୍ର: ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ମହାକାଶଯାନକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ (ଯଥା, ଚନ୍ଦ୍ର ଗେଟୱେରେ) ନିର୍ମାଣ, ପୁନଃଇନ୍ଧନ କିମ୍ବା ମଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ପୃଥିବୀରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଓଜନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
ନିର୍ମାଣ: ସିଲିକନ୍, ଲୁହା ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ରେ ସମୃଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ରେଗୋଲିଥ୍ (ମାଟି), ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ, ସୌର ଆରେ ଏବଂ ମହାକାଶଯାନ ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 3D-ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ବିକଳ୍ପ ଲଞ୍ଚର: ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କ୍ୟାଟାପଲ୍ଟ (ମାସ୍ ଡ୍ରାଇଭର) ବ୍ୟବହାର କରି ରାସାୟନିକ ଇନ୍ଧନ ବିନା ମହାକାଶକୁ ମାଲ ପଠାଇବା ସମ୍ଭବ।