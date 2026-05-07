Thalapathy Vijay: ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ନେଇ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ?

Zee OdishaOdisha National-InternationalThalapathy Vijay: ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ନେଇ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ?

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 07, 2026, 06:15 PM IST

Thalapathy Vijay: ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଏକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଡିଏମକେକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ହୋଇଥିବା ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ।

ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଲପତି ବିଜୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ
୭ ମେରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ତଲପତି ବିଜୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ, ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକଭବନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଲେକର ମେ ୭ରେ ଟିଭିକେ ସଭାପତି ବିଜୟଙ୍କୁ ବୈଠକ ପାଇଁ ଡକାଇଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ।"

ବିଜୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଡିଏମକେ, ବାମପନ୍ଥୀ
ତାମିଲନାଡୁର ଅନେକ ଦଳ ସର୍ବବୃହତ ଦଳର ନେତା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଡିଏମକେ, ଏମଏନଏମ, ସିପିଆଇ ଏବଂ ଭିସିକେ ଭଳି ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅପମାନ।

ଏମଏନଏମ ମୁଖ୍ୟ କମଲ ହାସନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ଭାଇ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ। ଆମେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବୁଝାମଣାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଏକ ଦାବି ନୁହେଁ; ଆମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ।" କମଲ ହାସନ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିଭିକେ ୧୦୮ ଆସନ ଜିତିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନକରିବା ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପମାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ୨୩୩ ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଶପଥ ନେଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି; ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅପମାନ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।"

ଏସଆର ବୋମାଇ ମାମଲାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କମଲ ହାସନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଭବନ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଭବନ) ରେ ନୁହେଁ, ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ, VCK ମୁଖ୍ୟ ଥୋଲ ଥିରୁମାଭାଲାଭନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି, ସିପିଆଇ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏମ୍ ବୀରାପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଜୟଙ୍କୁ ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ।

ସରକାରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ନିୟମ କ’ଣ କୁହେ?
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେକୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟକୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଯାହାର ଗୃହର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥାଏ। ଝୁଲା ବିଧାନସଭା ହେଲେ, ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ବିବେଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି।

ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି?
ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ, ଟିଭିକେ, ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ୧୦୮ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ବିଜୟ ନିଜେ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ସମେତ ୧୦୭ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସଂଖ୍ୟା ୧୧୮ ଆସନ। ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ୧୧୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି।

