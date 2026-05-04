Mamta Banerjee: କାହିଁକି ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି ମମତା, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ

Mamta Banerjee:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଦିଦି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେବେ ବିବାହ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ବଙ୍ଗ ଭଳି ଏକ ବୃହତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତିନିଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଟିଏମସି ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ, ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ, ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବାନାର୍ଜୀ ବିବାହ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିବାହ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତଥାପି, ସେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କାହିଁକି ବିବାହ କରିନାହାଁନ୍ତି?
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ସରଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିବାହ ନକରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ, ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଯାହାକୁ ସେ ପରିବାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରଳ ଏବଂ କଠୋର ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ମମତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠି
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୫୫ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା କୋଲକାତାରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇତିହାସରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଇସଲାମିକ୍ ଇତିହାସରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାରେ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
କ୍ଷୀର ଡିପୋରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମମତା
ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଏକ କ୍ଷୀର ଡିପୋରେ କାମ କରିଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ, ଗଢିଥିଲେ ଟିଏମସି
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ଦଳ, ଟିଏମସି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୩୪ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଲଗାତାର ବିଜୟ ସହିତ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଦଳ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଣେ ଲଢ଼ୁଆ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଧଳା ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେବେ ବି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବି କୋଲକାତାର ହରିଶ ଚାଟାର୍ଜୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ପୈତୃକ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। 2026 ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ନାହିଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦରମା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମିଶନ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକଳାରୁ ମିଳୁଥିବା ରୟାଲ୍ଟି, ଯାହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ସେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାନ କରନ୍ତି।
