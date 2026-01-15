Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3075004
Zee OdishaOdisha National-InternationalBudget 2026: କାହିଁକି ୨୦୨୬ ବଜେଟ୍ ଏବେ ବି ନର୍ଥ ବ୍ଲକ୍‌ର ବେସମେଣ୍ଟରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେଉଛି?

Budget 2026: କାହିଁକି ୨୦୨୬ ବଜେଟ୍ ଏବେ ବି ନର୍ଥ ବ୍ଲକ୍‌ର ବେସମେଣ୍ଟରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେଉଛି?

Budget 2026-27: ଦେଶର ବଜେଟ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ କରଦାତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:27 AM IST

Trending Photos

Budget 2026
Budget 2026

Budget 2026-27: ଦେଶର ବଜେଟ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ କରଦାତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ୨୦୨୬ ବଜେଟ୍ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟକର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆୟକର ଛାଡ଼ର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର କୌଣସି ରିହାତି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

୨୦୨୬ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବାକି ଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଗଣନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସେମାନେ ବଜେଟ୍ କପି ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଇସିନା ହିଲ୍‌ର ନର୍ଥ ବ୍ଲକ୍‌ରୁ ଏକ ନୂତନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ କୋଠାରେ ଏକ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା" ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଏହାର ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିଛି ଏବଂ ନର୍ଥ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରେସ୍ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିଛି।

ଖବର ଅନୁସାରେ ନର୍ଥ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କପି ମୁଦ୍ରଣ କରିବ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନର୍ଥ ବ୍ଲକରେ ଭାରତର ନେସନେଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରିଷ୍ଟୋରେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ଭବନରେ ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ଥାନ ସମସ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନେକ ଥର ନର୍ଥ ବ୍ଲକ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ନର୍ଥ ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବଜେଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।"

ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନରେ ନୂତନ ମେସିନ୍ କିଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ, "ମସିନ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ମୁଦ୍ରଣ ଚାଲିଛି।" କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସମୟବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଥିବାରୁ, ନର୍ଥ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ବଜେଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି "ମାତ୍ରାଧିକ ସତର୍କତା" ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି।

ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜଡିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ହାଲୱା ସେରିମନି କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ କର୍ମଚାରୀ। ଗୁପ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ସଂସଦରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପକରଣ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଆଯାଏ।

ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିତରେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିପାରିବେ। ବଜେଟର ହାର୍ଡ କପି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି ୧୦-୧୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ବଜେଟ୍ କପି ବଣ୍ଟନ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ।

 

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Maharashtra BMC Election 2026
Maharashtra BMC Election 2026: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଜାରି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଫ
budget 2026
କାହିଁକି ୨୦୨୬ ବଜେଟ୍ ଏବେ ବି ନର୍ଥ ବ୍ଲକ୍‌ର ବେସମେଣ୍ଟରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେଉଛି?
Indian Army Day
Army Day 2026: କାହିଁକି ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ପାଳନ ହୁଏ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସ? ଜାଣନ୍ତୁ...
top 10 news today
Top 10 News Today: NIAର ନୂଆ ଡିଜି ଭାବେ ରାକେଶ ଅଗରୱାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଜିଠୁ ୨ ଦିନିଆ ପଞ୍ଜା
AIR INDIA
Iran Air Route Closed: ୟୁରୋପ, ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ବାତିଲ