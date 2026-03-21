ଇରାନ କାହିଁକି ୟୁଏଇକୁ ଧମକ ଦେଉଛି? IRGC ଚେତାବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ସଂଘର୍ଷର ୨୨ ତମ ଦିନରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ଇରାନ ରାସ ଅଲ ଖୈମାହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। IRGC ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ଆସନ୍ନ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ୟୁଏଇରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ରାସ ଅଲ ଖୈମାହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଜାରି କରିଥିଲା, ଇରାନ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମିରେଟ୍ର କଥିତ ଭୂମିକା ସହିତ ଜଡିତ "ଆସନ୍ନ ଆକ୍ରମଣ" ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ରାସ ଅଲ ଖୈମାହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ସତର୍କ କରି ଦେଇଥିଲା ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହର ଇରାନୀ ସେନା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିକାଶ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଇରାନୀ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କଥିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଜଡିତ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ - ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ - ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇରାନୀ ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇର ଆର୍ଥିକ ଜିଲ୍ଲା ଖାଲି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଟିଗ୍ରୁପ୍, ଡେଲୋଇଟ୍ ଏବଂ ପିଡବ୍ଲୁସି ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିସର ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ରାସ୍ ଅଲ୍ ଖୈମାହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ IRGCର ନଜରରେ ଅଛି। ଆନାଡୋଲୁ ଏଜେନ୍ସିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, IRGC କହିଛି ଯେ ଏହି ଆସନ୍ନ ଆକ୍ରମଣ "ଇରାନ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବହାର" ସହିତ ଜଡିତ। ସାଉଦି ଆରବ, UAE ଏବଂ କାତାର ମଧ୍ୟ କ୍ରସହାୟର୍ସରେ
IRGC ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଏମିରାତି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା; ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି, IRGC ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରଖିଛି। ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଏକ ଖାଲି କରିବା ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଚିହ୍ନିତ ପଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ଚେତାବନୀ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ସତର୍କତା ଅନୁସରଣ କରେ - ସାଉଦି ଆରବ, UAE ଏବଂ କାତାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ UAEରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଲ୍ ହୋସନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଇରାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ, ଖାତାମ ଅଲ-ଆନବିୟା, ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଜଡିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି: "ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଜିୟୋନିଷ୍ଟ ଶାସନ ସହିତ ଜଡିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି।" ବିବୃତ୍ତିରେ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ପରିସର ସାମରିକ ଘାଟି ବାହାରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି; ବିମାନବନ୍ଦର, ବନ୍ଦର, ହୋଟେଲ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି।
AFPର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁବାଇର ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ DIFC ଏବଂ Oud Methha ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ପରିଚିତ ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, ଦିନସାରା ଚୁପଚାପ୍ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଖାଲି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା PwC ଏହି ସପ୍ତାହର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
