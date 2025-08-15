79th Independence Day: ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ କାହିକି ପାଳନ ହୁଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 15, 2025, 10:27 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଆସିଛି। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନ ୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ୧୮୫୭ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଗ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ୧୯୪୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତୋଳନ କରି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶ ଏହାର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ୧୨ତମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।

ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭାରତର ଏକ ଐତିହ୍ୟ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ। ଦିଲ୍ଲୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଅନେକ ଶାସକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଆସିଛି। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନ ୧୬୪୮ ମସିହାରେ ଶାହଜାହାନାବାଦ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ୧୮୫୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲମାନେ ବ୍ରିଟିଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବିଶେଷକରି ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ କବଜା
୧୮୫୭ ବିପ୍ଳବ ପରେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ସାମରିକ ଶିବିରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ବାହାଦୂର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତରେ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ, ନେହେରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା କରି ସେ ଦେଶକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବେ ନିଜ ଶକ୍ତିର ମାଲିକ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହରୁଙ୍କର କଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ପାର୍କରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ, ନେହରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ ଥିଲା ଟ୍ରିଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡେଷ୍ଟିନି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୪-୧୫ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହରୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଟ୍ରିଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଭାଷଣ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୧୬, ୧୯୪୭ରେ, ନେହରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସେବକ।

"ଟ୍ରାଇଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡେଷ୍ଟିନି" ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହି ଭାଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ନେତାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆଶା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ୧୪ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ସେ ଆଜି ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ୧୨ତମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ, ୫୦୦୦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।

