Union Budget: ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ବଦଳରେ ୧ ତାରିଖରେ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ବଜେଟ, ଜାଣନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ବଜେଟ୍ ତାରିଖ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କାହାଣୀ କ’ଣ?

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:07 AM IST

Union Budget: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ବଜେଟ୍ ତାରିଖ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କାହାଣୀ କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।

ପରିଶେଷରେ ବଦଳିଗଲା ତାରିଖ
ସ୍ୱାଧୀନତାଠାରୁ ୨୦୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଶର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ଥିଲା। ତଥାପି, ଧୀରେ ଧୀରେ, ପରିଚାଳନାଗତ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ, ୨୦୧୭ ରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ତାରିଖକୁ ଫେବୃଆରୀ ୧ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଳମ୍ବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଆଗୁଆ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନର ଫାଇଦା
ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ଏହା ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ତା’ପରେ ଗୃହୀତ ହୁଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଦି ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତେବେ ସମଗ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିତାଇ ଯାଇଥାଏ। ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରିପାରିବେ। ଏହା ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ।

ରାଜ୍ୟ ଓ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମିଳିଥାଏ ଫାଇଦା
ବଜେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ସହିତ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
ସେମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।
ରାସ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ପୂର୍ବରୁ, ବିଳମ୍ବିତ ବଜେଟ୍ ଯୋଗୁଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୋଟ୍ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫେବୃଆରୀ 1 ରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ସହିତ, ଏପରି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟତଃ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି।
ଏହା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ଏବଂ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ନ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ।

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣାଯାଇଛି
ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଫେବୃଆରୀ 28 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫେବୃଆରୀ 1 ରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନକରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା। ଏହା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଏ, ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ।

Prabhudatta Moharana

