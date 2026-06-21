June 21 Yoga Day: ଯୋଗ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଯାହା ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ୨୦୧୪ରେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଯୋଗ ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆଜି, ଏହି ଦିବସକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ GK, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଜଡିତ ବିଭାଗରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ଲେଖା ଯୋଗ ଦିବସର ଇତିହାସ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୧ ପାଳନ କରିବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
pminewyork.gov.in ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏକ ଦିବସ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୪ରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗକୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ସେ ମନ ଏବଂ ଶରୀର, ଚିନ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏହାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୪ରେ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ସଂକଳ୍ପ ୬୯/୧୩୧ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଜୁନ୍ ୨୧କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ରେକର୍ଡ ୧୭୫ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା।
ସେବେଠାରୁ, ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହି ଦିନକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଜୁନ୍ ୨୧ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, www.un.org ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜାତିସଂଘ ଡିସେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୧୪ରେ ସଂକଳ୍ପ ୬୯/୧୩୧ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁନ୍ ୨୧କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲା କାରଣ ଏହା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅୟନ୍ତର ସହିତ ମେଳ ଖାଏ।
ବହୁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅୟନ୍ତର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ।
ଏହି ଦିନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋକ, ଶକ୍ତି, ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅୟନ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦକ୍ଷିଣାୟନର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ।
ଏହି ସମୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତିବିମ୍ବନ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ?
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଯୋଗର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ। ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଚାପମୁକ୍ତି, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗର ଅନେକ ଲାଭ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।