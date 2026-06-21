Add Zee Business As A Preferred Source
App

June 21 Yoga Day: ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ

June 21 Yoga Day: ମୋଦୀ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୪ରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗକୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ସେ ମନ ଏବଂ ଶରୀର, ଚିନ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏହାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 21, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:46 PM IST
June 21 Yoga Day: ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)–୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ..ଜୁନ୍ ୨୮ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଫର୍ମ ପୂ
Odisha news1 hr ago
2
Indian Navy1 hr ago
3
Yoga Day 20261 hr ago
4
Top 10 News Headlines1 hr ago
5
Odia News2 hrs ago