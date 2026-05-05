Mamta Banerjee: ଭବାନୀପୁରରେ ମମତାଙ୍କ ହାରିବା ପଛରେ ଏହି ୫ ବଡ଼ କାରଣ

Mamta Banerjee: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆସନ ଭବାନୀପୁରରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରାଜୟ ମମତାଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ଯୋଡିଛି। ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ପଦବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆସନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଭବାନୀପୁରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଭବାନୀପୁର ହେଉଛି ଟିଏମସିର ଏକ ଗଡ଼ ଏବଂ ଏଠାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘର। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହି ଆସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆସନ ଥିଲା। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ସେ ଏହି ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆସନରେ ଏପରି ଭାବରେ ଘେରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ମମତା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମମତା ୫୮,୮୧୨ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ୭୩,୯୧୭ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ମମତା ହାରିବା ପଛରେ ଏହି ୫ଟି ବଡ଼ କାରଣ ରହିଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ବିଜେପିର ଆକ୍ରାମକ ରଣନୀତି
ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଲଢେଇରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଘରଘର ବୁଲି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ମମତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଏକପାଖିଆ କରିଦେଇଥିଲା।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା ବିଜେପି
ସେ ଟିଏମସିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲା। ସେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଧାରଣ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଲହର
ଟିଏମସି ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାର ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭୋଟଦାନ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା।
ଭିତର ବ୍ୟକ୍ତି ବନାମ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନିଜକୁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କାମ କରିଥିଲା।
ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୋଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ବିଜେପି ଏହାର ମୂଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ରଖିଥିଲା। ଟିଏମସି ଭୋଟର କିଛି ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଏକପାଖିଆ କରିଥିଲା।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂଗଠନିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ୭୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା ପୁନରାଗମନର ପଥ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ମନେହୁଏ। ତଥାପି, "ଦିଦି" ନାମରେ ପରିଚିତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିରୋଧର ଇତିହାସ ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ବାନାର୍ଜୀ ସମାନ ଶୈଳୀକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତୃଣମୂଳକୁ ଏକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି।
