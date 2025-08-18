Rahul Gandhi: କାହିଁକି ସତ୍ୟପାଠ ଦେବାକୁ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ?

Trending Photos
Rahul Gandhi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୋଟର ଜାଲିଆତି ତଥା ନକଲି ଭୋଟର ସୃଷ୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରି ଅନେକ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବେ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣିଥରେ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ଆଣବିକ ବୋମା ବୋଲି ସେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ‘ଭୋଟ ଚୋରି’। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାଙ୍ଗାଲୋର ମହାଦେବପୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନକଲି ଭୋଟର, ଜାଲି ଠିକଣା, ଫଟୋ, ଗୋଟିଏ ଠିକଣାରେ ଅନେକ ଭୋଟର ଆଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ କମିଶନ ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ୭ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାହୁଲ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନାରାଜ। କାହିଁକି?
ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମ-୧୯୬୦ର ଧାରା ୨୦(୩) ଅନୁସାରେ ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ବାବଦରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆବେଦନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତି ବା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟପାଠ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ନେଇ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଭିଯୋଗ।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମ ୧୯୬୦ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକା ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟପାଠ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଓ ଜରିମାନା ବିଧାନ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ ୧୯୫୦ର ଭାଗ ୩୧ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଭାଗ ୨୨୭/୨୨୯ ଅନୁସାରେ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ତିନିବର୍ଷ ଯାଏ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ଏଣୁ ବୋଧହୁଏ ଏହାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଭୟଭୀତ ରହିଥିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିରୋଧରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କମିଶନ ଜାଣିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଆଉ ଏକ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିବା ବୋଧ ହୁଏ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ରାଲି କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବୟାନ ଦେଇ ରାହୁଲ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବଳି ପକାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର କିଛି ନେତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠ-ବସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାର ବିବରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି।
ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ‘ମୋଦୀ’ ଉପନାମକୁ ନେଇ ମାନହାନି ମାମଲା। ୨୦୧୯ ଏପ୍ରିଲରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାରରେ ଏକ ଜନସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ: “ସମସ୍ତ ଚୋରଙ୍କ ନାମ ମୋଦୀ କାହିଁକି? ନୀରବ ମୋଦୀ, ଲଲିତ ମୋଦୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ।” ଏହା ପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ ମୋଦୀ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ (ଆଇପିସି)ର ଧାରା ୪୯୯, ୫୦୦ ଏବଂ ୫୦୪ ଅଧୀନରେ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବୟାନ ସମଗ୍ର ମୋଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅପମାନିତ କରିଛି।
ଏହି ମାମଲା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୯(୧)(ଏ) ଅଧୀନରେ ମୌଖିକ ସ୍ବାଧୀନତା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ଆଇନ, ୧୯୫୧ର ଧାରା ୮ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୦୨(୧)(ଇ) ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା।
୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ସୁରତର ଏକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ରେ ସେ ଲୋକସଭା (ୱୟନାଡ ଆସନ)ରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପିଲ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇ ୭ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବ ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ନାମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ୨ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରିବା ନେଇ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହା ରାହୁଲଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ ସାଂସଦ ପଦବୀ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ମାମଲା ହେଉଛି ରାଫାଲେ ଅବମାନନା ମାମଲା। ୨୦୧୯ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କହିଥିଲେ “ଚୌକିଦାର ଚୋର”। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା। ରାଫାଲେ କିଣା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମେକାର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖୀ ଏହାକୁ ଅବମାନନା ଦର୍ଶାଇ ଏକ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ।
୨୦୧୯ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ରେ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ଏକ ଆଫିଡେଭିଟ ଦାଖଲ କରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଧାରିତ। ୨୦୧୯ ନଭେମ୍ବର ୧୪ରେ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ମାମଲା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।
ତୃତୀୟରେ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାନହାନି ମାମଲା । ୨୦୨୦ରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜନସଭାରେ ଚୀନର ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡର ୨,୦୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଏକ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ, ଜଷ୍ଟିସ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମାମଲାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ମୌଖିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲା।
ଚତୁର୍ଥ ବୟାନ ଥିଲା ସାବରକରଙ୍କୁ ନେଇ। ୨୦୨୨ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଜୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆକୋଲାରେ ଏକ ଜନସଭାରେ ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ।
ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ୫ମ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅମିତ ଶାହ ମାନହାନି ମାମଲା । ୭ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା। ୨୦୧୮ରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚାଇବାସାରେ ଏକ ଭାଷଣରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ “ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ” ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ବୟାନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମାନହାନି ମାମଲାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଉଜାଗର କରିଥିଲା।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କର ଏସବୁ ବୟାନ ବିଶେଷତଃ ରାଜନୀତିକ ସଭା ବା ନିର୍ବାଚନ ସମୟର। ହେଲେ ଏବେ ଏପରି ଏକ ସଭୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନ କଠୋର ହୋଇପାରେ। ରାହୁଲ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଏ ଦମ୍ଭରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ହୁଏତ ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି। ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ୭ ଦିନ ଭିତରେ ନିଜର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱଭାବିକ ମିଛୁଆ। ଅଥବା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧକୁ ଅଣ ଦେଖା କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା।