/Earthquake: କାହିଁକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପର ସମୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିନ୍ତି ନାହିଁ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ

Earthquake: ଆମେରିକାର ଏକ ଦେଶ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କୋଠାଘର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଅସହାୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯାହା ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ତେବେ, ଭୂମିକମ୍ପକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିନାଶକାରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଝଡ଼ ଏବଂ ସୁନାମି ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୂଗର୍ଭରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଅସହାୟ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ପାଣିପାଗ ନିରୀକ୍ଷଣ କିପରି ସମ୍ଭବ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେପରିକି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଝଡ଼ କିମ୍ବା ବର୍ଷା, ଖୋଲା ଆକାଶରେ ହୋଇଥାଏ। ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମେଘ ଗତି, ପବନ ବେଗ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ମାପ କରନ୍ତି। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଯେ କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କେଉଁ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକ ଝଡ଼ ଆସିପାରେ। ଭୂମିକମ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ପୃଥିବୀ ତଳେ ଘଟେ। ଏହା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଇଲ ଦୂରରେ, ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଘଟେ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା,ରାଡାର କିମ୍ବା ଉପଗ୍ରହ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଗ ବୁଝିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିକମ୍ପର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ?
ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସର୍ବଦା ପୃଥିବୀ ତଳେ ବହୁତ ଧୀର ଗତିରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି,ସେମାନଙ୍କ ଧାରରେ ଥିବା ପଥରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଏପରିକି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ଚରମ ସୀମା ଆସିଯାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ଗଭୀର ଏବଂ ହଠାତ୍ ଘଟେ ଯେ,ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଗତିକୁ ଭୂତଳରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ୨/୪ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ଅଛି।
ତେବେ ଝଡ଼ ଏବଂ ସୁନାମିର ପୂର୍ବାନୁମାନ କିପରି କରାଯାଏ?
ଝଡ଼ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଭଳି ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଧୀରେ ଗତି କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ସୁନାମି ପ୍ରାୟତଃ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଭୂମି କମ୍ପିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ତଳର ଉଚ୍ଚ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଏହି ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତିକୁ କମ କରିଥାଏ।
ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ:
ଯଦିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାଲି ସକାଳେ କେଉଁ ସହର ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଐତିହାସିକ ଇତିହାସ ଆଧାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ବଳତା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ପୂର୍ବାନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତରଙ୍ଗ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଭୂମି ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ତରଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଗ ପରି, ସେମାନେ ୩/୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।