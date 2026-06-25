Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Earthquake: କାହିଁକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପର ସମୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିନ୍ତି ନାହିଁ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ

Earthquake: କାହିଁକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପର ସମୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିନ୍ତି ନାହିଁ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ

Earthquake: ଆମେରିକାର ଏକ ଦେଶ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କୋଠାଘର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଅସହାୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯାହା ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 25, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:20 PM IST
Earthquake: କାହିଁକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପର ସମୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିନ୍ତି ନାହିଁ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପ ବେଳେ ଫିଫା ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
FIFA 202659 min ago
2
Gold rate today1 hr ago
3
Earthquake in Venezuela2 hrs ago
4
Rain Alert3 hrs ago
5
sujata karthikeyan4:14 AM IST