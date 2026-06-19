Telegram Controversy: ଟେଲିଗ୍ରାମ୍‌ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା?

Telegram Controversy: ମେସେଜ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ସିନେମା ଓ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ବେଆଇନ ପ୍ରସାରଣ (ପାଇରେସି), ଏବଂ ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନାର ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନେକ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିଥିବାବେଳେ ଅସାଧୁ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ କରିଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ହଜାର ହଜାର ୟୁଜର ଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।
ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ବାରମ୍ବାର ନାଁ:
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହାର ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥାଆନ୍ତି, ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥାଏ।
ପାଇରେସି ପାଇଁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ?
ନୂଆ ସିନେମା, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍, ସଫ୍ଟୱେର ଏବଂ ଇ-ବୁକ୍ର ବେଆଇନ କପି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ ସହଜରେ ସେୟାର କରିବାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ବିଶାଳ ପହଞ୍ଚ ପାଇରେସିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଫିଲ୍ମ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଏ।
ଭୁଲ୍ ଖବର ଓ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରର ଆଶଙ୍କା:
ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପ୍ରମାଣିତ ସୂଚନା, ଗୁଜବ ଓ ଭୁଲ୍ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ନିର୍ବାଚନ, ସାମାଜିକ ଘଟଣା କିମ୍ବା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଉଠେ। ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ସେୟାର କରାଯାଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର ଯୁକ୍ତି କ’ଣ?
ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିମ୍ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ। କମ୍ପାନୀର ମତ ଅନୁସାରେ, କୌଣସି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଦୁରୁପଯୋଗ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଦାୟୀ କରିହେବ ନାହିଁ; ବରଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।
ବଢ଼ୁଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାବି:
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଧିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଜବାବଦେହିତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପେପର ଲିକ୍, ପାଇରେସି ଏବଂ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ପ୍ରସାର ଭଳି ବିବାଦ ଏହାର ଛବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସୁଛି।