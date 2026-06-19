Add Zee Business As A Preferred Source
App

Telegram Controversy: ଟେଲିଗ୍ରାମ୍‌ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା?

Telegram Controversy: ଟେଲିଗ୍ରାମ୍‌ର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିଥିବାବେଳେ ଅସାଧୁ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ କରିଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ହଜାର ହଜାର ୟୁଜର ଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ ଓ ଗ୍ରୁପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 19, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:52 AM IST
Telegram Controversy: ଟେଲିଗ୍ରାମ୍‌ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା?

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
President Odisha Visit: ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?
president odisha visit45 min ago
2
odisha weather1 hr ago
3
FIFA 2026Jun 18
4
top 10 news todayJun 18
5
Odia NewsJun 18