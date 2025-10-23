Bihar Election 2025: ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା, ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ କହିଲେ ପୂରା କାରଣ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ନେତା ଏବଂ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍

Oct 23, 2025

Bihar Election 2025: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ନେତା ଏବଂ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ତେଜସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।

ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଭାବରେ ବାଛିବାର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଏବଂ ବିହାରର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାରର ଭବିଷ୍ୟତ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କଂଗ୍ରେସର ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୦ରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଜୟର ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲେ। କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏନଡିଏ ସରକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା, ନଚେତ୍ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଜିତିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି।

ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ, ଏନଡିଏକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଏହା କେବଳ କହିଛି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏନଡିଏ ସରକାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।.

ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏପରିକି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଏଥର ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ ଏନଡିଏ ଭିତରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇନଥିଲା, ନା ନୀତିଶଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଆହୁରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ହେବ, ନା ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ।

