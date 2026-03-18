7 Foreigner Arrest: ୬ ୟୁକ୍ରେନ ଓ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଗିରଫ, ବିରୋଧ କଲା ୟୁକ୍ରେନ

7 Foreigner Arrest: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଛଅ ଜଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଏବଂ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସରକାର ଏହି ନାଗରିକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସହଜ କନସୁଲାର ପ୍ରବେଶ ଦାବି କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ପୋଲିସଚୁକ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ MEA ସଚିବ (ପଶ୍ଚିମ) ସିବି ଜର୍ଜଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ "ଲିଖିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିବାଦ" ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ କାହିଁକି ମିଜୋରାମ ଆସିଥିଲେ?
ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଛଅ ଜଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମାମଲା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ। ଗୋପନୀୟତା କାରଣରୁ, ଆମେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ।" ଏହି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଜୋରାମ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଆମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନଥିଲା - ୟୁକ୍ରେନ
ୟୁକ୍ରେନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ମାମଲାଟି ମିଜୋରାମରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଅନଧିକୃତ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡିତ, ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାମଲାଟି "ଭାରତ ଏବଂ ମିଆଁମାର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଅବୈଧ ପାର କରିବା ଅଭିଯୋଗ" ସହିତ ଜଡିତ। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଟକ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନଥିଲା।"
"ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 'ଖଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଭ୍ରାମକ' କରାଯାଇଛି"
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଅବାଧିତ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରବେଶ ଦାବି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଭାରତ କିମ୍ବା ମିଆଁମାରରେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ କିଛି ଭାରତୀୟ ଏବଂ ରୁଷିଆନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟର "ଖଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଭ୍ରାମକ" ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ। ୟୁକ୍ରେନ୍ କହିଛି ଯେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ରେ ଏକ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁକ୍ରେନିକା ଦୂତାବାସର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଶୁଣାଣି ପରେ, କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଅଟକକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣାଣିର ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ, କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ସହିତ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବ। ତଥାପି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଜାଣତରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।