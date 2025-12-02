Pakistani Planes: କାହିଁକି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି

Trending Photos
Pakistani Planes: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମାନବିକ ସହାୟତା ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର ଆକାଶ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧ ଟାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଆକାଶ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ମାତ୍ର ଚାରି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରାୟ ୫:୩୦ ଟାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସରକାରୀ ଉତ୍ତର ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଏକ ମାନବିକତାମୂଳକ ଇଙ୍ଗିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ୍ ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ତାର ଆକାଶ ସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ ମାନବିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହାୟତା କରିବାର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ଆକାଶ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଛି।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିଟ୍ୱାହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ଫଳରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 334 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଙ୍କଟର ସମୟରେ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଅପରେସନ୍ ସାଗର ବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 53 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି। ଭାରତ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜରୁ କଲମ୍ବୋକୁ 9.5 ଟନ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରାସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଛି।
ଭାରତ ଏତେ ପରିମାଣର ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି
ବାୟୁସେନାର ତିନୋଟି ବିମାନ 31.5 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତମ୍ବୁ, ତାରପାଲିନ୍, କମ୍ବଳ, ସଫା କରିବା ପାଇଁ କିଟ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଔଷଧ ଏବଂ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର (USAR) ଦଳରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ 80 ଜଣିଆ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ ସୁକନ୍ୟା (ତ୍ରିଙ୍କୋମାଲିରେ) ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ 12 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି, ଯାହା ମୋଟ 53 ଟନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।