Supreme Court: ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୋକା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏପରି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

Supreme Court: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈବାହିକ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ମହିଳା ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଭି. ନାଗାରଥନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ "ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି 'ନିଷ୍କ୍ରିୟ' ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗାରତ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର. ମହାଦେବନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏବେ ମାମଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ମାମଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ସେମାନେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ ଏକ ତିନି ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛି। ସେମାନେ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଟନାରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାମୀ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଟନା ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ପାଟନାରେ ଏକ ଅଲଗା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେତୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ।
ତା'ପରେ କୋର୍ଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପାଟନାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ନଚେତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏକ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଗେଷ୍ଟହାଉସକୁ ନେଇପାରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ନୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିପାରିବେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ବାପାମାଆଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘର ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ।" ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗରତ୍ନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏକ କଥା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ମନୋଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"
ସମ୍ପ୍ରତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୈବାହିକ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୋର୍ଟ ସର୍ବଦା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅହଂକାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।