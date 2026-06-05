RBI Repo Rate: ଦେଶକୁ ଆସିବ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି, RBI ଦେଲା ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ

Trending Photos
RBI Repo Rate: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ହାରକୁ 5.25 ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏଥର RBIର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତରେ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ FII ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ କର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୀତି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ, ବିଦେଶୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଶ ସୀମା, NRI ପାଇଁ ଇକ୍ୱିଟି ନିବେଶ ନିୟମ, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଋଣ, FCNR(B) ଜମା ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଆୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଅନ୍ତ
ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜରେ FII ନିବେଶ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ଟିକସକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ୧୨ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସେୟାର ଏବଂ ବଣ୍ଡ ଉପରେ ୧୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ G-Secs ପାଇଁ FAR ବୃଦ୍ଧି
ସମସ୍ତ ନୂତନ 15 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ 40 ବର୍ଷର ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସେସିବଲ୍ ରୁଟ୍ (FAR)ର ପରିସର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମ ଋଣ ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କ ଆଧାରକୁ ମଜବୁତ କରିବା।
ହଟିଲା ସାଧାରଣ ମାର୍ଗରେ FPI ଏକାଗ୍ରତା ସୀମା
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗରେ ବିଦେଶୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିବେଶକ (FPI) ପାଇଁ ନିବେଶ ଉପରେ ଏକାଗ୍ରତା ସୀମା ହଟାଗଲା। ଏହା FPI ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୀମାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ଭାରତୀୟ ଋଣ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥିର-ଆୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ସହଜ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
NRIs ଏବଂ OCIsଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଇକ୍ୱିଟି ନିବେଶ ସୀମା
ସେବି ପଞ୍ଜିକରଣ ବିନା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଇକ୍ୱିଟିରେ ଅଣ-ନିବାସୀ ଭାରତୀୟ (ଏନ୍ଆରଆଇ) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ନାଗରିକ (ଓସିଆଇ)ଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାରମ୍ପରିକ ଏଫ୍ପିଆଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକ ଆଧାରକୁ ବିସ୍ତାର କରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରପ୍ତାନି ଆୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ନଅ ମାସକୁ ହ୍ରାସ
ଆରବିଆଇ ରପ୍ତାନି ଆୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମାକୁ ୧୫ ମାସରୁ ନଅ ମାସକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରପ୍ତାନି ଆୟ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରବାହର ସମୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ, ଯଦିଓ ଏହା ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ।
Also Read: K Annamalai: ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ବଡ଼ ନେତା, ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୀତିନ ନବୀନ
Also Read: Karnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ