India- Pak War Warning: ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ସତର୍କ କରାଇଲା ଆମେରିକା

  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେ 2025 ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। 

Dec 31, 2025, 09:34 AM IST

India- Pak War Warning:  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେ 2025 ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ, କାଉନସିଲ ଅନ୍ ଫରେନ ରିଲେସନସ୍ (CFR) ଦୁଇ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ, 2026 ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

CFR ର ରିପୋର୍ଟ, "କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ଇନ୍ ୨୦୨୬" ଅନୁଯାୟୀ, କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସଂଗଠନର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ।

CFR ରିପୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ ଆମେରିକୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ସର୍ଭେ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଜାରି ରହିଛି।

ଆମେରିକୀୟ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ରିପୋର୍ଟ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି?
ଆମେରିକୀୟ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକା ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ 30 ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବାହାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। CFR ଅନୁଯାୟୀ, 2026 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି, ଏହା ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୀମା ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ବିନା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ କାବୁଲ ସୀମା ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ 200 ରୁ ଅଧିକ ତାଲିବାନ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରି 23 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ।

ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା।

India- Pak War Warning
୨୦୨୬ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ସତର୍କ କରାଇଲା ଆମେରିକା
